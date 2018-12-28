Угон автомобилей – серьезное уголовное преступление и весьма доходный «бизнес». Чаще всего для угонщика попастся означает вовсе не срок за решеткой, а всего лишь материальные расходы. Поэтому украинские угонщики опытны, хорошо информированы и имеют в своем распоряжении самую современную технику.

По данным полиции, количество угнанных автомобилей уменьшается, а найденных - растет. Но вскоре после задержания сами похитители оказываются на свободе. В том, почему это происходит, какие марки машин угоняют чаще и способы для этого используют? Попробуем разобраться.

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Самые популярные схемы

Анализируя динамику совершаемых и раскрытых преступлений, в уголовном розыске Нацполиции отмечают, что еще пять лет назад наблюдалось снижение количества угонов по стране. Потом, когда началась реформа и переаттестация, был всплеск, как и по многим другим преступлениям. Сейчас ситуацию удалось улучшить.

Как рассказал первый заместитель начальника уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко, за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го полиция зарегистрировала вдвое меньше угонов транспортных средств (в 2016-ом – 11 392 преступлений, в 2017-ом – 8 321, в 2018-ом – 6 158 угонов). Раскрыть в этом году удалось треть таких преступлений – 2 158.

"Цифры по регистрации угонов и по раскрытию абсолютно честные, - говорит он. - Угон никак не прячется, на это никто не пойдет. Разве что какая-то 0,01% где-то в сельской местности. Не исключаю, что там может быть ситуация, когда к полицейскому пришел местный житель и сказал, что у него украли мотоцикл, а тот попросил не спешить с заявлением. Другого примера вы не найдете, чтобы у человека угнали машину, а в полиции отказались принимать заявление".

Среди городов, где самый высокий процент угонов. В лидерах Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Львов. Такая ситуация стоила рабочего места начальнику управления уголовного розыска столицы, которого уволили в октябре после проведения служебного расследования. Что касается наиболее популярных у угонщиков марок машин, то первая пятерка выглядит так: Tayota, Mazda, Lexus, Range Rover и Mercedes.

Рассказывая о нынешних схемах, используемых преступниками, правоохранители выделяют наиболее популярные. Первая схема – "удочка" или "длинная рука". В момент, когда водитель выходит из салона машины и направляется к подъезду дома, магазина, ресторана, рядом с ним на максимально близком расстоянии идет один из исполнителей – на вид обычный прохожий, правда, с портфелем-папкой в руках. На самом деле это специальное достаточно дорогое оборудование для считывания информации с электронного ключа иномарки.

Как только ключ считан, другой исполнитель, который находится вблизи автомобиля жертвы, получает сигнал на специальный блок. Машина "видит" вроде свой электронный ключ и разблокируется.

Но особенность этой схемы в том, что аппаратура, используемая для угона, рассчитана под определенную марку. "Вот сейчас всплеск угонов по "тойотам", - говорит Сергей Прудченко. – Не потому, что они такие популярные, просто завезли аппаратуру из-за границы именно под эту марку".

Угнать машину по такой схеме можно в любое время суток, а вот вторую схему, которую называют "смена мозгов", используют обычно в ночное время суток. Это ситуация, когда заменяется блок управления всей электроникой.

Воры даже не заморачиваются тем, чтобы отключить сигнализацию. Тем более, что современные сигнализации зачастую не "кричат", они направлены в основном на блокировку системы и не дают завести автомобиль. Но профи, которые специализируются на определенных моделях, знают, где технический разъем и как заменить эти самые "мозги".

"И машина уже "видит" ключ, который преступник принес с собой, - рассказывает Сергей Прудченко. – И если нет никаких дополнительных мер безопасности (мультилок, запирающее устройство на руль или электронная метка), то он подключает "мозги" и уезжает. В некоторых случаях не надо даже под капот лезть. Поэтому хозяин может ночью встать, выглянуть во двор, но если машина стоит, допустим, под фонарем и преломляется свет, он, скорее всего, не увидит, что внутри уже кто-то сидит и готовит ее под угон".

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До начала боевых действий на Донбассе угнанные машины часто перегонялись в Россию. Этим грешили в основном приграничные регионы: Черниговская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Луганская области. Сейчас это разовые случаи, объясняют в полиции.

Сегодня существует несколько способов легализации угнанного автомобиля. Один из них - метод двойников. В этом случае автомобиль отдают перекупщику, подбирается машина-клон необходимого года выпуска, цвета, модели и перебиваются номера двигателя и кузова. Но подбирают второй автомобиль обязательно в другом регионе, где-нибудь подальше, чтобы минимизировать вероятность того, что машины-двойники встретятся.

В полиции не отрицают, что без участия правоохранителей такая схема работать не может. "Мы выявляем такие факты и этого не скрываем. Например, в числе участников преступной организации, "работавшей" во Львовской области, которым уже предъявлено подозрение, был действующий сотрудник полиции, - рассказывает Сергей Прудченко. – Именно он говорил, какие данные нужно вносить в поддельные документы".

По словам Сергея Прудченко, отследить такие клоны все-таки удается. С помощью системы "Рубеж", которая запрограммирована на то, чтобы не только фиксировать передвижение двух машин с одинаковыми номерными знаками, но и сообщать об этом патрульной полиции.

Но есть и другой метод – у машин-двойников, как правило, два страховых полиса. Проверить это очень легко, на сайте МСТБУ есть сервис спомощью которого это сделать может не только полицейский на и любой пользователь.

Но наиболее распространенный вариант заработать для бандитов – это угнать под возврат. В этом случае они редко встречаются с самим потерпевшим, как правило, находят посредника в его окружении.

"Мы людей предупреждаем, чтобы они нам сообщали, как только поступит такое предложение, - рассказывает первый замначальника департамента уголовного розыска. – Но это не все делают. Хотя в таких ситуациях зачастую люди становятся еще и жертвами мошенников. В итоге – ни денег, ни машины. Или другой вариант: возвращенную машину через некоторое время угоняют повторно".

Самый гуманный суд в мире

Чуть больше месяца назад правоохранители отчитались о двух резонансных операциях, в результате которых были задержаны банды, специализировавшиеся на угонах автомобилей премиум-класса. Но впоследствии стало известно, что часть задержанных были отправлены под домашний арест, еще часть – в основном ранее судимые за аналогичные преступления – вышли на свободу под ничтожные залоги. "Мы месяцами документируем угонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды к этим преступникам очень благосклонны, не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много", - написал на своей странице в "Фейсбуке" первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Формально УПК разрешает судьям избирать такую меру пресечения, и с точки зрения закона они ничего не нарушили, даже определив наиболее низкий порог суммы залога. Как было в этих двух случаях. В полиции же говорят, что таким образом суд дает злоумышленникам возможность избежать ответственности. Мера пресечения неожиданно мягкая, если учесть "послужные списки" задержанных, считают правоохранители.

"Членам группы, которую задержали под Киевом, вменили 4 эпизода, самая дешевая машина – Tayota Rav-4, стоимостью более 600 тысяч гривен. А задержали их на угоне автомобиля Lexus, цена которого свыше миллиона, - прокомментировал эту ситуацию Сергей Прудченко. – Мы с прокуратурой настаивали на аресте для всех троих. Судья решила избрать залог. Но у нее по закону был выбор от 240 тысяч до миллиона. Почему она выбрала наименьшие сумы, лично мне непонятно".

Чтобы разоблачить организованную преступную группу, нужно провести огромный комплекс оперативных и следственных мероприятий. Особенно когда речь идет о дорогостоящих марках авто и квалифицированных группах угонщиков. Даже если сыщики возьмут угонщика с поличным, за решетку попадет только он, а группа останется на свободе и будет продолжать свою деятельность. Следовательно, необходимо отслеживать всю цепочку – от угонщиков и пособников до продавцов. Задержание части такой группы не даст желаемого результата, если на свободе остается ее костяк. Поэтому борьба с такими группами требует значительных затрат и человеческих ресурсов.

"Документирование угонщика, специализирующегося на элитных автомобилях, занимает от двух до шести месяцев. Если за полгода ты ни к чему не пришел, то, скорее всего, это или тупик, или что-то ты делаешь неправильно, и надо искать другой путь, - продолжает Сергей Прудченко. – Мы подсчитали, что документирование одного угонщика со средней подготовкой обходится государству примерно в 520 тысяч гривен в месяц. Группу, работавшую по Киеву и Киевской области, мы документировали три месяца. В итоге эти люди теперь на свободе. Прокуратура, конечно, подала апелляцию, но с подобным мы сталкиваемся постоянно. Зачастую злоумышленники, которые выходят под залоги, продолжают совершать преступления, находясь под следствием. И когда мы снова приходим в суды для избрания меры пресечения, им эти все факты предоставляем. Но принимать это во внимание они почему-то не хотят".

В этом году по Украине оперативниками уголовного розыска задержано 353 группы, задокументировано две преступные организации и две организованные преступные группы, занимавшиеся угонами.

Например, в ситуации по Харькову дело расследуется по ст. 255 УК Украины – "Создание преступной организации". Входило в эту организацию, по словам Сергея Прудченко, 6 человек, которые четко распределили между собой роли. Организация действовала автономно, не привлекая никого извне. В составе были специалисты, отвечавшие за спецтехнику, был налажен канал, по которому они ее получали, а также был человек, который умел снять для отстоя гараж так, чтобы не привлекать излишнее внимание. А такое мероприятие – это отдельная история, тут используются поддельные документы, телефон только для связи с хозяином гаража и прочие методы конспирации. Фигуранты были знакомы с методами оперативно-розыскной деятельности, вели слежку за потерпевшими. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными ІМЕІ, постоянно меняя абонентские номера. Был у них и свой канал сбыта. Так что работали в полном цикле, от угона до продажи.

Отвечая на вопрос, есть ли в этом криминальном бизнесе угонщики с "громкими" именами, в полиции утверждают, что таких наберется не больше 10-15 человек. "И каждый из них неоднократно нами задокументирован и привлечен к уголовной ответственности. Однако все они, из-за все той же лояльности судов, находятся на свободе и продолжают свой преступный бизнес", - поясняет Сергей Прудченко.

В полиции планируют подготовить законопроект, чтобы отменить залоги по таким видам преступлений, как это сделано в других странах. Но поддержат ли такой шаг, еще и в предвыборный год, большой вопрос.

Как спастись

Правоохранители назвали нам наиболее действенные способы, применение которых минимизирует шансы угонщиков. Первый – это охраняемая стоянка. Этот метод работает и днем, и ночью. Правда, мой собеседник уточняет, что угоны были и на таких объектах, поэтому при выборе стоянки важно учесть несколько нюансов. В частности, лучше, чтобы ее периметр был под охраной. И обязательно нормальный пропускной режим. Как минимум шлагбаум и бдительный охранник, более надежно – система электронных пропусков.

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Второй – блокираторы руля или педалей. Такие блокираторы трудно не заметить, заглянув в салон, и уже одним видом он может отпугнуть желающих прокатиться на чужом автомобиле — ведь далеко не каждый угонщик носит с собой "болгарку". Можно также использовать блокиратор рычага коробки переключения передач.

Еще один способ сохранить свое авто – спрятать где-нибудь кнопку, разрывающую одну из жизненно важных электрических цепей автомобиля. Только делать это лучше всего самостоятельно, или у доверенного мастера. Если ставить кнопку на крупной СТО или в гаражном кооперативе – информация может попасть не в те руки.

"Электронное устройство работает следующим образом. Вы заглушили машину, размыкатель сработал и разорвал цепь, - поясняет Сергей Прудченко. – Активировать ее можно, только имея специальную клипсу-метку и зная, куда ее приложить. Даже если ее у человека украдут, найти то самое место практически нереально. Мы документировали одну из преступных групп и видели, как профессиональный угонщик столкнулся с такой меткой. Завести у него так и не получилось. На следующее утро встретились с хозяйкой машины, спросили, почему не обратилась в полицию. Говорит, что даже не думала об угоне. Стекло разбили, решила, что хотели магнитофон украсть".

Если все вышеперечисленное не сработало, и ваша машина уехала, то очень полезен gps-трекер. Угонщики о них знают и придумали собственные способы борьбы. На автомобиле меняют номера, и он некоторое время "отстаивается". За это время бандиты пытаются определить, есть в нем трекер или нет. Если в течение двух недель хозяин не появился, смело перегоняют в постоянный отстойник.

Есть также специальная аппаратура для выявления трекеров, которую используют участники ОПГ. Но она распознает в основном устройства, которые подают постоянный сигнал. Наиболее опасны для них трекеры, которые выходят на связь раз в сутки. И хотя спецы по угонам пытаются их глушить, в большинстве случаев автомобили, на которых они установлены, находят. Удобно и то, что такие устройства можно дистанционно перепрограммировать.

"В последнее время очень много машин уходят с помощью "удочки", - продолжает Сергей Прудченко. – Доходит до того, что информацию считывают с ключей, которые лежат в коридоре квартиры. Подходит человек к двери, прикладывает аппаратуру. Если ключ находится на расстоянии 1,5 -2 метра, машина уехала. Были случаи, когда в кафе к человеку подсаживались с такой аппаратурой. В Черкассах так, к примеру, увели "Лексус". Визуально что-то заподозрить сложно – прибор похож на планшет, окружающие на него не обращают внимания.

Все, что нужно для безопасности, – это защитный чехол для ключей. В нем специальная нить, создающая защитный экран и не позволяющая считать информацию".

И еще один важный момент, который поможет предотвратить неприятности, – сигнализация с двухсторонней связью. Она подвязывается под телефон и сообщает о попытках проникновения, а также позволяет дистанционно заблокировать машину, если вы видите, что на ней кто-то пытается скрыться.

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Но несмотря на все технические защитные системы, которыми оборудована ваша машина, главное в случае угона – немедленное обращение в полицию, акцентируют правоохранители. При любом угоне время – решающий фактор.