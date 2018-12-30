Странный случай произошел на парковке аэропорта одного из американских городов.

На стоянке аэропорта Денвер (США) был похищен автомобиль, который затем вернули на место. Сотрудница прокатной компании Avis Наташа Гей приехала в аэропорт Денвера на собственном внедорожнике Toyota. Однако через три часа машины не стало – ее похитили.

Женщина заявила в полицию, и страховая даже выплатила возмещение. Однако через четыре с половиной месяца авто снова появилось на этой же стоянке и даже на том же месте. Видимо, угонщик прилетел в Денвер и угнал машину. А потом попользовался ею и вернул обратно, когда покинул город.

Напомним, как спасти авто от кражи.