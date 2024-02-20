Китайський виробник опублікував короткий ролик, в якому показав, як розкішний седан Nio ET9 з інтелектуальним шасі Sky Ride буквально обтрушується від снігу.

Це схоже на те, як чистять себе собаки: кузов машини розгойдується з боку на бік, скидаючи снігові пласти. Повністю позбутися покриву йому не вдається, але основна маса все ж таки спадає.

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Активна підвіска Nio ET9 розроблена у співпраці з американською фірмою ClearMotion, заснованою випускниками Массачусетського технологічного інституту. Головний елемент системи - модулі Activalve, які реагують на переміщення штока всього за п'ять мілісекунд, виштовхуючи або, навпаки, підтягуючи колесо за необхідності. Керуються клапани окремо. Крім «обтрушування», електрогідравлічна підвіска виконує і більш звичну функцію - роблять їзду комфортніше, нівелюючи ефект від дорожніх нерівностей.

Кліренс регулюється в діапазоні 90 міліметрів, причому повністю опустити або підняти кузов можна лише за дві секунди, запевняють у Nio.

ET9 - це 5,3-метровий флагманський седан молодої китайської фірми Nio, який пророкують у суперники Mercedes-Maybach і Rolls-Royce. Електрокару обіцяно повнокероване шасі, 900-вольтова архітектура, акумулятор, що знімається, і чотири монітори в салоні.

Двомоторна силова установка ET9 розвиває 707 кінських сил, а ємність батареї складе 120 кіловат-годин. Запас ходу не розкривається, але поповнити енергію на 255 кілометрів можна буде лише за п'ять хвилин. Постачання мають розпочатися у 2025 році. Замовлення на ET9 вже приймають, вартість від 111 тисяч доларів.