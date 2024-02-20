Китайский производитель опубликовал короткий ролик, в котором показал, как роскошный седан Nio ET9 с интеллектуальным шасси Sky Ride буквально отряхивается от снега.

Это похоже на то, как чистят себя собаки: кузов машины раскачивается с боку на бок, сбрасывая снежные пласты. Полностью избавиться от покрова ему не удается, но основная масса все же спадает.

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Активная подвеска Nio ET9 разработана в сотрудничестве с американской фирмой ClearMotion, основанной выпускниками Массачусетского технологического института. Главный элемент системы - модули Activalve, которые реагируют на перемещение штока всего за пять миллисекунд, выталкивая или, наоборот, подтягивая колесо по необходимости. Управляются клапаны отдельно. Помимо "отряхивания", электрогидравлическая подвеска выполняет и более привычную функцию - делают езду комфортнее, нивелируя эффект от дорожных неровностей.

Клиренс регулируется в диапазоне 90 миллиметров, причем полностью опустить или поднять кузов можно всего за две секунды, уверяют в Nio.

ET9 - это 5,3-метровый флагманский седан молодой китайской фирмы Nio, который прочат в соперники Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Электрокару обещано полноуправляемое шасси, 900-вольтовая архитектура, снимающийся аккумулятор,, и четыре монитора в салоне.

Двухмоторная силовая установка ET9 развивает 707 лошадиных сил, а емкость батареи составит 120 киловатт-часов. Запас хода не раскрывается, но пополнить энергию на 255 километров можно будет всего за пять минут. Поставки должны начаться в 2025 году. Заказы на ET9 уже принимают, стоимость от 111 тысяч долларов.