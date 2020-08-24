Автовиробники створюють концепт-кари, щоб тримати руку на пульсі попиту. І мало не кожен бренд відмітився таким собі етапним концептом, намагаючись заздалегідь вгадати, яким буде автомобіль на межі століть - у 2000-му році. Згадаймо найбільш цікаві.

На прикладі цих моделей цікаво прослідкувати, як просунувся у своєму розвитку світовий автопром. Не вдаючись у деталі, можна сказати, що в цілому конструктори і дизайнери минулого правильно розуміли тенденції розвитку і ринкові тренди, а деколи прогрес навіть випередив найсміливіші очікування інженерів.

Концепти далекого майбутнього будують, маючи дві мети: спрогнозувати зовнішній вигляд і технічне начиння. Дизайнерські пошуки зазвичай більш сміливі

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Ford X2000, 1958 р.

Мабуть, Ford був першим, хто наважився зазирнути за межу міленіуму, створивши машину 2000 року ще за півстоліття до того. Тому пробачимо двом його дизайнерам (а їхні імена відомі) майже абсолютну помилковість прогнозу.

З іншого боку, знаючи схильність американців до епатажних образів, можна припустити, що цей Х2000 був всього лише провокацією для споживача, розбещеного химерним дизайном зразку 1950-х. Адже ми дуже сумніваємося, що в 1958-му когось приємно вразив би такий обмилок, як реальний Ford Taurus 2000-го модельного року.

Mercedes Auto 2000, 1981 р.

А от Daimler-Benz чверть століття потому навпаки, створив дуже реалістичний проект – принаймні, зовні. Воно й не дивно, адже машина створювалася в рамках державного проекту “Auto 2000”, оголошеного Федеральним урядом Німеччини з метою змусити автовиробників продукувати економічну техніку.

Mercedes Auto 2000 1981 року був одним з учасників держпрограми з пошуку рішень зі створеня економічних авто

Зовні більш-менш типовий Mercedes (однак, коефіцієнт аеродинамічного опору рекордний – 0,28!) мав під капотом три високоефективних двигуни на вибір. 3,8-літровий V8 з циліндрами, що частково відключаються, справді виявився пророчим – як і 6-ціліндровий дизель з двома турбінами. А от газотурбінний агрегат не прижився…



МАЗ 2000 Perestroika, 1988 р.

Концепт-трак, що вразив автомобільний світ на Паризькому автосалоні-1988, отримав Золоту медаль від організаторів автошоу, а від європейської преси – звання зірки автосалону і титул вантажівки XXI століття.

МАЗ 2000 “Перестройка” концептуально виявився надто сміливим: ідея модульної побудови далекобійних ваговозів не знайшла реалізації дотепер

Це була революційна модульна конструкція: завдяки тому, що тягово-силовий модуль був поворотним і відокремленим від кабіни і кузова, з’явилася можливість додавати вантажні модулі і тягові модулі-візки по мірі необхідності, як вагони у потязі. При тому навіть у мінімальній конфігурації об’єм фургону був на 10 – 14 % більшим, ніж у класичного напівпричепа. Крім більшої рентабельності перевезень, модульна схема також покращувала аеродинаміку (борти суцільні). Політично-економічні перетворення в країні стали на заваді втіленню проекту в життя концепту, а в умовах ринкової економіки модульна ідея не знайшла попиту.

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Buick Questor, 1983 р.

Здається, єдиний екземпляр цього концепт-кару не мав всередині двигуна, але він йому був не потрібен. Машину створили для демонстрації можливостей електроніки у майбутньому, тому вона була нафарширована платами і мікросхемами під зав’язку. Чотирнадцяти процесорам допомагали десятки датчиків, у тому числі лазерні. Акцент був на комфорт водія та економію палива.

Не все з показаного на електронному концепті Buick прижилося, але справа лише в елементній базі, яка станом на 2000 рік виявилася більш просунутою, ніж думали колись творці Questor`а. Щодо функціоналу, то реальність теж виявилася більш яскравою – наприклад, на американському концепті 1983-го року не було й половини систем безпеки, які мали у початку нашого століття серійні авто.

Ford Trio Concept, 1983 р.

Найсправжнісенький концепт – тому що на ньому відпрацьовували компоновку тримісного суперкомпакта для міста. Водій сидів спереду по осі машини, двоє пасажирів – з боків від нього і трохи позаду, так що обабіч водія були їхні ноги, які не потребують стільки місця за шириною, скільки плечі. Ідея не сподобалася: найменшим Ford`ом на момент 2000 року був малюк Ka з чотирма місцями, хоча задній диванчик зробили дуже тісним.

Цей маленький Ford підтвердив, що тримісні машинки з неординарним компонуванням салону не приживуться на ринку

Lada X1, 1981 р.

Своє бачення майбутнього АвтоВАЗ відобразив відразу у двох концептуальних проектах, Lada X1 і Х2 були однооб’ємними компактвенами з аеродинамічним стайлінгом. Серед головних фішек концептів – трансформації інтер’єру та підняті до лобового скла блок-фари.

Елементи екстер’єру концептів Х1 та Х2, створених у дизайн-центрі АвтоВАЗу, пізніше використали на ВАЗ-2110

Прямого розвитку ці тольяттинські прототипи не отримали, хоча елементи дизайну були частково використані в екстер’єрі ВАЗ-2110, яка дожила на конвеєрі - до речі, українському - до 2014 року.

Volvo LCP 2000 Concept, 1983

Автомобіль, випущений у кількості чотирьох екземплярів, став полігоном для випробувань двигунів різного типу (3-циліндрові турбодизелі) та міцних і легких матеріалів (магній, пластик, алюміній), які могли б прийти на зміну сталі. Тобто, його створювали як частину проекту із підвищення ефективності автомобіля.

Крім того, машина позиціонувалася як дуже безпечна. Сидіння заднього ряду стояли спинкою вперед – так безпечніше і вимагає менше місця для комфортного розміщення пасажирів. Цікаво, що всі три види випробовуваних матеріалів сьогодні використовуються при виготовленні кузовів, а трициліндрові двигуни є в моторних лінійках багатьох виробників.

Резюме Авто24

Ось такими бачили конструктори не такого вже й далекого минулого автомобілі, на яких ми мали їздити ще 20 років тому. Перед нами нинішніми попереду немає такої знакової межі, як міленіум, але нам пророкують інше: мовляв, через 10 – 20 років всі пересядуть на електротягу і безпілотні авто. Що ж, побачимо – якщо не сам результат прогнозів, то хоча б реальність тенденцій з більш близької відстані.

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