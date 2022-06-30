З кожним роком складність автомобілів зростає, а надійність знижується. Нинішній 2022 рік не став виключенням – середній показник надійності знизився одразу на 11% відносно минулого року.

Американське агентство JD Power опублікувало щорічний рейтинг якості нових автомобілів Initial Quality Study. Вивчалися 33 автомобільні бренди, представлені на американському ринку.

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Детальний огляд опубліковано на офіційній сторінці організації. Згідно з опублікованим дослідженням, після всесвітньої паніки навколо COVID-19 якість автомобілів помітно знизилася. Проблеми з ланцюжками постачання, рекордно високі ціни на автомобілі та звільнення персоналу, призвели до того, що проблеми з транспортними засобами досягли рекордного рівня за 36-річну історію дослідження.

У порівнянні з результатами 2021 року в галузі спостерігалося зниження якості на 11% на 100 автомобілів (PP100), що на 18 пунктів гірше, ніж торік, внаслідок чого середній показник галузі становив 180 пунктів.

Перше місце рейтингу посів американський Buick, а в преміумсегменті найкращим названо корейський Genesis.

General Motors йде всупереч із цією тенденцією, покращуючи якість продукції, що ставить її на перше місце серед автомобільних корпорацій. Серед брендів якість Buick покращилася на 17 пунктів за рік, що дозволило компанії зайняти найвище місце у загальному заліку у нинішньому рейтингу, а Genesis зайняв перше місце серед преміальних брендів. Лише дев'ять із 33 брендів, включених до рейтингу, покращили якість автомобілів за минулий рік.

Найбільш надійним за підсумками року став Chevrolet Corvette

Усі три провідні позиції у списку дісталися американським маркам — Buick (139 скарг), Dodge (143) та Chevrolet (147), а останнє місце посіла Polestar із 328 неполадками на сотню машин.

Крім "американців", у п'ятірці лідерів виявилися корейські марки – Genesis, яка стала найкращою в преміумсегменті зі 156 скаргами власників, і Kia з таким самим результатом. Genesis випередив Lexus, який минулого року займав третій рядок, а 2022-го опустився на шосту зі 157 несправностями.

Результат вище середнього по галузі також показали бренди GMC (162), Cadillac (163), BMW (165), Ford, Lincoln та Nissan (по 167), MINI (168), Toyota (172) та Mazda (180). Середній показник цього разу виявився надзвичайно високим і становив 180 неполадок: аналітики пояснюють це "ускладненням" автомобільної електроніки на тлі дефіциту чіпів.

Найбільша кількість скарг — 328 — надійшла на електрокари Polestar, які через особливості підрахунку опинилися поза загальним списком. Машини Tesla теж виступили гірше за середнє з 226 проблемами. На дні загального рейтингу розташувалися автомобілі Chrysler (265), Volvo (256), Maserati (255), Audi (239) та Volkswagen (230).

Дослідження якості автомобілів у США Initial Quality Study, якому вже 36 років, цього року засновано на відповідях 84 165 покупців та орендарів нових автомобілів 2022 модельного року.