С каждым годом сложность автомобилей возрастает, а надежность снижается. Нынешний 2022 год не стал исключением – средний показатель надежности снизился сразу на 11% относительно прошлого года.

Американское агентство JD Power опубликовало ежегодный рейтинг качества новых автомобилей Initial Quality Study. Изучались 33 автомобильных бренда, представленных на американском рынке.

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Подробный обзор опубликован на официальной странице организации. Согласно опубликованному исследованию, после всемирной паники вокруг COVID-19 качество автомобилей заметно снизилось. Проблемы с цепочками поставок, рекордно высокие цены на автомобили и увольнения персонала, привели к тому, что проблемы с транспортными средствами достигли рекордного уровня за 36-летнюю историю исследования.

По сравнению с результатами 2021 года в отрасли наблюдалось снижение качества на 11% на 100 автомобилей (PP100), что на 18 пунктов хуже, чем в прошлом году, в результате чего средний показатель отрасли составил 180 пунктов.

Первое место рейтинга занял американский Buick, а в премиум-сегменте лучшим назван корейский Genesis

General Motors идет вразрез с этой тенденцией, улучшая качество продукции, что ставит ее на первое место среди автомобильных корпораций. Среди брендов качество Buick улучшилось на 17 пунктов за год, что позволило компании занять самое высокое место в общем зачете в нынешнем рейтинге, а Genesis занял первое место среди премиальных брендов. Только девять из 33 брендов, включенных в рейтинг, улучшили качество автомобилей за прошлый год.

Наиболее надежным по итогам года стал Chevrolet Corvette

Все три ведущие позиции в списке достались американским маркам – Buick (139 жалоб), Dodge (143) и Chevrolet (147), а последнее место заняла Polestar с 328 неполадками на сотню машин.

Помимо “американцев”, в пятерке лидеров оказались корейские марки – Genesis, которая стала лучшей в премиум-сегменте со 156 жалобами владельцев, и Kia с таким же результатом. Genesis опередил Lexus, который в прошлом году занимал третью строчку, а в 2022-м опустился на шестую со 157 неисправностями.

Результат выше среднего по отрасли также показали бренды GMC (162), Cadillac (163), BMW (165), Ford, Lincoln и Nissan (по 167), MINI (168), Toyota (172) и Mazda (180). Средний показатель на этот раз оказался чрезвычайно высоким и составил 180 неполадок: аналитики объясняют это “осложнением” автомобильной электроники на фоне дефицита чипов.

Наибольшее количество жалоб – 328 – поступило на электрокары Polestar, которые из-за особенностей подсчета оказались вне общего списка. Машины Tesla тоже выступили хуже среднего с 226 проблемами. На дне общего рейтинга расположились автомобили Chrysler (265), Volvo (256), Maserati (255), Audi (239) и Volkswagen (230).

Исследование качества автомобилей в США Initial Quality Study, которому уже 36 лет, в этом году основано на ответах 84 165 покупателей и арендаторов новых автомобилей 2022 модельного года.