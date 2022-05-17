Ассоциация немецких водителей ADAC, основанная еще в 1903 г., ежегодно отчитывается о количестве выездов собственных экипажей технической помощи на немецкие дороги по вызовам членов клуба.
А это немало работы: согласно статистике ADAC, в прошлом году желтые ангелы выезжали на помощь примерно 3,5 миллиона раз: и это на 3% чаще, чем в 2020 году.
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На что жалуемся?
Наиболее распространенной причиной вызова "технички" на дорогу в прошлом году оказалась проблема с пусковым аккумулятором (46% всех вызовов). Вторая по популярности причина – выход из строя систем двигателя и его электроники (15,5%). На третьем месте проблемы с кузовом, рулевым управлением или ходовой частью (14,8%) далее идут проблемы с генератором, стартером и проводкой (10,3%). Мелочи типа остановки через пустой топливный бак (есть и такие) или спущенное колесо ADAC в годовой рейтинг не включает.
Рассортировав отчеты о выполненных в течение года работах, немцы составили перечень легковушек, нуждающихся в помощи чаще остальных (справедливости ради был введен индекс, учитывающий количество вызовов на тысячу зарегистрированных в Германии авто каждой модели).
В общей сложности в него попали 132 модели 22 марок авто в возрасте от трех до десяти лет, однако мы сэкономим ваше время и расскажем только об "антилидерах" в каждом из классов.
Самые проблемные автомобили, по данным ADAC, по количеству вызовов в 2021 году на 1000 зарегистрированных моделей:
Класс А
- smart forfour (2015 г.в.): 30,2
- smart fortwo (2016 г.в.): 26,3
- Skoda Citigo (2012 г.в.): 24,5
Класс B
- Renault Clio (2015 г.в.): 34,6
- Hyundai i20 (2014 г.в.): 34,4
- Peugeot 207 (2012 г.в.): 30,2
Класс С
- Peugeot 308 (2012 г.в.): 33,1
- Ford C-Max (2012 г.в.): 32,8
- Kia Ceed (2012 г.в.): 31,0
Класс D
- Ford S-Max (2016 г.в.): 38,1
- Volkswagen Sharan (2013 г.в.): 37,0
- Opel Insignia (2016 г.в.): 36,0
Класс Е
- Mercedes-Benz E-класса (2012 г.в.): 23,7
- Skoda Superb (2012 г.в.): 23,7
- Volkswagen Touareg (2012 г.в.): 19,6
Фургоны
- Opel Vivaro (2015 г.в.): 19,8
- Volkswagen Transporter (2012 г.в.): 19,4
- Mercedes-Benz Vito/Viano (август 2012 г.): 18,3
Следует отметить, что приведенный перечень вряд ли можно назвать исчерпывающим, поскольку он в первую очередь отражает структуру именно немецкого автомобильного парка. Однако эта информация может стать полезной для тех украинских автомобилистов, активно рассматривающих перспективу покупки подержанного авто из Европы.
Конечно, ежегодный индекс надежности ADAC вряд ли можно считать истиной последней инстанции, но какое-то представление о надежности он все же дает.