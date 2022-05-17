Ассоциация немецких водителей ADAC, основанная еще в 1903 г., ежегодно отчитывается о количестве выездов собственных экипажей технической помощи на немецкие дороги по вызовам членов клуба.

А это немало работы: согласно статистике ADAC, в прошлом году желтые ангелы выезжали на помощь примерно 3,5 миллиона раз: и это на 3% чаще, чем в 2020 году.

Читайте также: Какими автомобилями интересуются украинцы во время войны: рейтинг

На что жалуемся?

Наиболее распространенной причиной вызова "технички" на дорогу в прошлом году оказалась проблема с пусковым аккумулятором (46% всех вызовов) . Вторая по популярности причина – выход из строя систем двигателя и его электроники (15,5%). На третьем месте проблемы с кузовом, рулевым управлением или ходовой частью (14,8%) далее идут проблемы с генератором, стартером и проводкой (10,3%). Мелочи типа остановки через пустой топливный бак (есть и такие) или спущенное колесо ADAC в годовой рейтинг не включает.

Рассортировав отчеты о выполненных в течение года работах, немцы составили перечень легковушек, нуждающихся в помощи чаще остальных (справедливости ради был введен индекс, учитывающий количество вызовов на тысячу зарегистрированных в Германии авто каждой модели).

В общей сложности в него попали 132 модели 22 марок авто в возрасте от трех до десяти лет, однако мы сэкономим ваше время и расскажем только об "антилидерах" в каждом из классов.

Самые проблемные автомобили, по данным ADAC, по количеству вызовов в 2021 году на 1000 зарегистрированных моделей:

Класс А

smart forfour (2015 г.в.): 30,2

smart fortwo (2016 г.в.): 26,3

Skoda Citigo (2012 г.в.): 24,5

Класс B

Renault Clio (2015 г.в.): 34,6

Hyundai i20 (2014 г.в.): 34,4

Peugeot 207 (2012 г.в.): 30,2

Класс С

Peugeot 308 (2012 г.в.): 33,1

Ford C-Max (2012 г.в.): 32,8

Kia Ceed (2012 г.в.): 31,0

Класс D

Ford S-Max (2016 г.в.): 38,1

Volkswagen Sharan (2013 г.в.): 37,0

Opel Insignia (2016 г.в.): 36,0

Класс Е

Mercedes-Benz E-класса (2012 г.в.): 23,7

Skoda Superb (2012 г.в.): 23,7

Volkswagen Touareg (2012 г.в.): 19,6

Фургоны

Opel Vivaro (2015 г.в.): 19,8

Volkswagen Transporter (2012 г.в.): 19,4

Mercedes-Benz Vito/Viano (август 2012 г.): 18,3

Следует отметить, что приведенный перечень вряд ли можно назвать исчерпывающим, поскольку он в первую очередь отражает структуру именно немецкого автомобильного парка. Однако эта информация может стать полезной для тех украинских автомобилистов, активно рассматривающих перспективу покупки подержанного авто из Европы.