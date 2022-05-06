Анализируем статистику одного из сайтов по продаже подержанных авто.

Хотя бы отчасти понять текущую картину рынка позволяет статистика с сайта auto.ria.com, а именно самых популярных моделей авто, которыми интересовались посетители сайта. Речь идет именно о поиске, то есть об интересе, а не количестве заключенных сделок купли-продажи, утверждают специалисты Института исследований авторынка Украины.

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Главный вывод, который можно сделать: авторынок Украины постепенно возвращается к своему привычному виду, а ситуация становится более прогнозируемой. Да, в рейтинг вернулось много моделей, которые были в топе до войны. Это, в частности, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia — эта троица очень долго возглавляла почти все рейтинги украинского вторичного рынка. Их присутствие сейчас, в списке авто, которые ищут чаще всего, еще и на верхних позициях, свидетельствует о том, что рынок возвращается к более или менее привычным собственным правилам.

В то же время рейтинг все еще уверенно возглавляет лидер этой непростой для всех нас весны, "бус" Mercedes-Benz Vito. Также в список попал Volkswagen Transporter, которого тоже не было в предыдущих топах. Что подтверждает гипотезу о большой потребности в универсальных практичных автомобилях "на все случаи жизни": те, которые подойдут и для комфортного ежедневного передвижения, так и для перевозки товаров, гуманитарной помощи и помогут эвакуироваться в случае опасности.

Еще одно отличие "довоенных" трендов – украинцы стали активнее интересоваться автомобилями сегмента "премиум", такими как BMW X5, Toyota LC Prado, Mercedes-Benz GLE-Class и Volkswagen Touareg. Подкрепляется ли такой повышенный интерес фактическими продажами этих машин, пока неизвестно.

А вот электромобили, которые теоретически во время волны дефицита горючего, накрывшего Украину, должны были подскочить чуть ли не к верхушке списка, среди 10 приведенных моделей нет. Самый массовый и популярный в своем сегменте Nissan Leaf в рейтинге по частоте поисков оказался на 50 месте, остальные "электрички" гораздо дальше.

Ниже – 10 моделей авто, к которым самый высокий интерес проявляли украинцы в апреле 2022 года. Важно, что указанный прайс, это цена, которую указал продавец в объявлении. То есть реальная цена сделки, с учетом торга, будет значительно меньше.