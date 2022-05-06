Якими автомобілями найбільше цікавляться українці можна зрозуміти проаналізувавши статистику одного з сайтів з продажу вживаних авто.

Статистика пошуків популярних маркетплейсів дозволяє відстежити тренди, що і зробили спеціалісти Інституту досліджень авторинку України.

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Хоча б частково зрозуміти поточну картину ринку дозволяє статистика з сайту auto.ria.com, а саме найпопулярніших моделей авто, якими цікавилися відвідувачі сайту. Мова йде саме про пошук, тобто про інтерес, а не кількість укладених угод купівлі-продажу.

Нижче — 10 моделей авто, до яких найвищий інтерес проявляли українці у квітні 2022 року. Важливо що зазначений прайс, це ціна яку вказав продавець в оголошенні. Тобто реальна ціна угоди, з врахуванням торгу, буде значно менша.

Mercedes-Benz Vito Ціна: від $4700, середня $10500 Volkswagen Passat Ціна: від $3800, середня $10500 Volkswagen Golf Ціна: від $3700, середня $6500 Skoda Octavia Ціна: від $3700, середня $7200 Toyota Land Cruiser Prado Ціна: від $12500, середня $17000 Renault Scenic Ціна: від $3800, середня $6000 Mercedes-Benz GLE-Class Ціна: від $33000, середня $45000 Renault Megane Ціна: від $3500, середня $6500 Opel Zafira Ціна: від $3900, середня $6400 Toyota RAV4 Ціна: від — $7200, середня $19600

Головний висновок, який можна зробити: авторинок України поступово повертається до свого звичного вигляду, а ситуація стає більш прогнозованою. Так, в рейтинг повернулося багато моделей, які були в топі до війни. Це, зокрема, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia — ця трійця дуже довго очолювала мало не всі рейтинги українського вторинного ринку. Їхня присутність зараз, у списку авто, які шукають найчастіше, ще й на верхніх позиціях, свідчить про те, що ринок повертається до більш-менш звиклих власних правил.

Водночас рейтинг досі впевнено очолює лідер цієї непростої для усіх нас весни, “бус” Mercedes-Benz Vito. Також у список потрапив Volkswagen Transporter, якого також не було в попередніх топах. Що підтверджує гіпотезу про велику потребу в універсальних практичних автомобілях “на всі випадки життя”: ті, які підійдуть і для комфортного щоденного пересування, так і для перевезення товарів, гуманітарної допомоги та навіть допоможуть евакуюватися у випадку небезпеки.

Ще одна відмінність “довоєнних” трендів — українці стали активніше цікавитися автомобілями сегменту “преміум”, на кшталт BMW X5, Toyota LC Prado, Mercedes-Benz GLE-Class та Volkswagen Touareg. Чи підкріплюється такий підвищений інтерес фактичними продажами цих машин, поки невідомо.

А от електромобілів, які теоретично під час хвилі дефіциту пального, що накрив Україну, мали б “підскочити” мало не до верхівки списку, серед 10 наведених моделей немає. Наймасовіший і найпопулярніший у своєму сегменті Nissan Leaf у рейтингу за частотою пошуків опинився на 50 місці, інші “електрички” значно далі.