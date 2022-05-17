Асоціація німецьких водіїв ADAC, заснована ще у 1903-му, щороку звітує про кількість виїздів власних екіпажів технічної допомоги на німецькі дороги за викликами членів клубу.

Згідно зі статистикою ADAC, торік “жовті ангели” виїжджали на допомогу приблизно 3,5 мільйона разів: це на 3% частіше, ніж у 2020 році.

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На що скаржимося?

Найпоширенішою причиною виклику “технічки” на дорогу минулого року виявилася проблема з пусковим акумулятором (46% всіх викликів). Друга за популярністю причина – вихід з ладу систем двигуна та його електроніки (15,5%). На третьому місці – проблеми з кузовом, кермовим управлінням або ходовою частиною (14,8%), далі йдуть проблеми з генератором, стартером і проводкою (10,3%). Дрібниці на кшталт зупинки через порожній паливний бак (є й такі) або спущене колесо ADAC до річного рейтингу не включає.

Розсортувавши звіти про виконані протягом року роботи, німці склали перелік легковиків, які потребували допомоги частіше за решту (задля справедливості було введено індекс, який враховує кількість викликів на тисячу зареєстрованих у Німеччині авто кожної моделі).

Загалом до нього потрапили 132 моделі 22 марок авто віком від трьох до десяти років, однак ми зекономимо ваш час і розповімо лише про “антилідерів” у кожному з класів.

Найпроблемніші авто, за даними ADAC, за кількістю викликів у 2021 році на 1000 зареєстрованих моделей:

Клас А

smart forfour (2015 р.в.): 30,2

smart fortwo (2016 р.в.): 26,3

Skoda Citigo (2012 р.в.): 24,5

Клас B

Renault Clio (2015 р.в.): 34,6

Hyundai i20 (2014 р.в.): 34,4

Peugeot 207 (2012 р.в.): 30,2

Клас С

Peugeot 308 (2012 р.в.): 33,1

Ford C-Max (2012 р.в.): 32,8

Kia Ceed (2012 р.в.): 31,0

Клас D

Ford S-Max (2016 р.в.): 38,1

Volkswagen Sharan (2013 р.в.): 37,0

Opel Insignia (2016 р.в.): 36,0

Клас Е

Mercedes-Benz E-класу (2012 р.в.): 23,7

Skoda Superb (2012 р.в.): 23,7

Volkswagen Touareg (2012 р.в.): 19,6

Фургони

Opel Vivaro (2015 р.в.): 19,8

Volkswagen Transporter (2012 р.в.): 19,4

Mercedes-Benz Vito / Viano (2012 р.в.): 18,3

Варто зазначити, що наведений перелік навряд чи можна назвати вичерпним, оскільки він у першу чергу є відбитком структури саме німецького автомобільного парку. Однак ця інформація може стати корисною для тих українських автомобілістів, які активно розглядають перспективу купівлі вживаного авто з Європи.

Звичайно, щорічний індекс надійності ADAC навряд чи можна вважати істиною в останній інстанції, але якесь уявлення про надійність він усе-таки дає.