Електричні кросовери Audi навчилися фільтрувати навколишнє повітря. Компанія відзвітувала про результати пілотного проекту.

Компанія Audi оснастила тестові кросовери e-tron спеціальним фільтром дрібнодисперсних частинок. Він очищає навколишнє повітря від порошинок, що виникають через знос гальмівних колодок, шин і дорожнього покриття. Причому за весь термін служби фільтр може повністю компенсувати забрудненість пилу, створену самим автомобілем. Система вміє працювати у двох режимах: пасивному та активному. Вона досить просто влаштована та не впливає на роботу бортових систем електрокара.

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У 2017 році компанія MANN+HUMMEL розпочала випробування експериментальної установки для фільтрації пилових частинок, що виникають при гальмуванні, а також зносі шин та дорожнього покриття. Система складалася з трьох фільтрів, зокрема громіздкого пристрою тонкого очищення, встановленого на даху Volkswagen Passat. Рішення не вирізнялося витонченістю, тому за кілька років його вдосконалили.

Тепер система називається Audi Urban Purifier. Це встановлений у передку електричного кросовера e-tron фільтр твердих частинок, що вловлює порошинки діаметром до 10 мікрометрів. Він на 15 відсотків складається з вторинної сировини і на 60 відсотків може бути перероблений повторно. Термін життя – як у стандартних автомобільних фільтрів. І за цей час Audi Urban Purifier здатний абсорбувати близько 15 кілограмів еквівалентів CO₂.

Функціонально система Audi нічим не відрізняється від стаціонарних фільтрів, які використовуються у деяких містах. Під час руху установка працює у пасивному режимі: повітря фільтрується, просто проходячи через автомобіль. Але під час заряджання можна скористатися режимом активного очищення. У цьому випадку навколишнє повітря всмоктується вентилятором. Пілотні тести показали, що фільтр не впливає на роботу самої машини, а в містах на кшталт Штутгарта повністю видаляє частинки, створені е-троном.

У майбутньому Audi та MANN+HUMMEL хочуть зробити систему ще більш ефективною. Наприклад, її планується підключити до метеостанцій. Крім того, до салону електрокарів можуть додати індикатори роботи фільтра, а також інформацію про те, скільки пилу вже було відфільтровано. Поки не зрозуміло, чи з'явиться ця система на серійних машинах. Однак саму технологію фільтрації навколишнього повітря Audi має намір представити на фестивалі Greentech у Лондоні.