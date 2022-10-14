Электрические кроссоверы Audi научились фильтровать окружающий воздух. Компания отчиталась о результатах пилотного проекта.

Компания Audi оснастила тестовые кроссоверы e-tron специальным фильтром мелкодисперсных частиц. Он очищает окружающий воздух от пылинок, возникающих из-за износа тормозных колодок, шин и дорожного покрытия. Причем, за весь срок службы фильтр может полностью компенсировать загрязненность пыли, созданную самим автомобилем. Система умеет работать в двух режимах: пассивном и активном. Она достаточно просто устроена и не влияет на работу бортовых систем электрокара.

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В 2017 году компания MANN+HUMMEL приступила к испытаниям экспериментальной установки для фильтрации пылевых частиц, возникающих при торможении, а также износе шин и дорожного покрытия. Система состояла из трех фильтров, в том числе громоздкого устройства тонкой очистки, установленного на крыше Volkswagen Passat. Решение не отличалось изяществом, поэтому через несколько лет его усовершенствовали.

Теперь система называется Audi Urban Purifier. Это установленный в передке электрического кроссовера e-tron фильтр твердых частиц, улавливающий пылинки диаметром до 10 микрометров. Он на 15 процентов состоит из вторсырья и на 60 процентов может быть переработан повторно. Срок жизни – как у стандартных автомобильных фильтров. И за это время Audi Urban Purifier способен абсорбировать около 15 кг эквивалентов CO₂.

Функционально система Audi ничем не отличается от стационарных фильтров, используемых в некоторых городах. При движении установка работает в пассивном режиме: воздух фильтруется, просто проходя через автомобиль. Но во время зарядки можно использовать режим активной очистки. В этом случае окружающий воздух всасывается вентилятором. Пилотные тесты показали, что фильтр не влияет на работу самой машины, а в городах типа Штутгарта полностью удаляет частицы, созданные е-троном.

В будущем Audi и MANN+HUMMEL хотят сделать систему более эффективной. К примеру, ее планируется подключить к метеостанциям. Кроме того, в салон электрокаров могут добавить индикаторы работы фильтра, а также информацию о том, сколько пыли уже было отфильтровано. Пока не ясно, появится ли эта система на серийных машинах. Однако саму технологию фильтрации окружающего воздуха Audi намерена представить на фестивале Greentech в Лондоне.