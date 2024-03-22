У Польщі з 14 березня набув чинності закон про конфіскацію автомобілів у п'яних водіїв. Однак через прогалини у законодавстві вилучені машини доводиться повертати.

Вилучення автомобілів було прописано у новому польському законі, а от підзаконні акти виявились неготовими до цього кроку. На цій підставі поліцейські змушені повертати автомобілі, які були вилучені у п'яних водіїв та перебувають у процесі конфіскації. Основна причина полягає в недосконалості закону, який просто недоопрацювали.

З цим уже зіткнулася поліція Кротошина, патрульні якої вилучили Volvo V40 2015 року випуску вартістю майже 30 000 злотих, тобто близько майже 300 тисяч гривень. Підставою стало виявлене у крові водія понад 3 проміле алкоголю. Офіцери завантажили Volvo на евакуатор і відправили на стоянку. Однак поліція була змушена повернути машину.

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Як з'ясувалося, ні колишній, ні нинішній уряд не підготували інструкції про те, що відбуватиметься з авто п'яного водія від моменту затримання порушника офіцером поліції та до моменту конфіскації, яку своїм рішенням має підтвердити суд.

Днями вказаний Volvo був переданий "довіреній особі" порушника. Ця особа зобов'язана підтримувати автомобіль у належному стані та пред'являти його на будь-яку вимогу поліції, прокуратури чи суду. Сам водій не може використовувати цю машину.

Те саме довелося зробити і поліцейським у Сілезькому воєводстві: вони повернули Audi друзям водія з України, який був затриманий з 2 проміле алкоголю за дві години після набрання чинності законом про конфіскацію автомобілів.