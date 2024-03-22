В Польше с 14 марта вступил в силу закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей. Однако из-за пробелов в законодательстве изъятые машины приходится возвращать.

Изъятие автомобилей было прописано в новом польском законе, а вот подзаконные акты оказались неготовыми к этому шагу. На этом основании полицейские вынуждены возвращать автомобили, которые были изъяты у пьяных водителей и находятся в процессе конфискации. Основная причина заключается в несовершенстве закона, который просто недоработали.

С этим уже столкнулась полиция Кротошина, патрульные которой изъяли Volvo V40 2015 года выпуска стоимостью почти 30 000 злотых, то есть около почти 300 тысяч гривен. Основанием стало обнаруженное в крови водителя более 3 промилле алкоголя. Офицеры погрузили Volvo на эвакуатор и отправили на стоянку. Однако полиция была вынуждена вернуть машину.

Читайте также В Польше начали конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Как выяснилось, ни бывшее, ни нынешнее правительство не подготовили инструкции о том, что будет происходить с авто пьяного водителя от момента задержания нарушителя офицером полиции и до момента конфискации, которую своим решением должен подтвердить суд.

На днях указанный Volvo был передан "доверенному лицу" нарушителя. Это лицо обязано поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии и предъявлять его по любому требованию полиции, прокуратуры или суда. Сам водитель не может использовать эту машину.

То же самое пришлось сделать и полицейским в Силезском воеводстве: они вернули Audi друзьям водителя из Украины, который был задержан с 2 промилле алкоголя через два часа после вступления в силу закона о конфискации автомобилей.