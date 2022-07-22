Всеукраїнський сервіс замовлення таксі OnTaxi презентував нове брендування автівок.

Зовсім скоро автомобілі OnTaxi з новим брендуванням з’являться на вулицях у всіх 48 містах присутності цього сервісу. Машини таксі прикрашатимуть орнаменти традиційної української вишиванки.

Цікаво, що ці візерунки мають приховане значення – зашифроване слово “Україна”!

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“Українці завжди вірили: вишиванка є оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті, тому намагалися закодувати в орнаменті щастя, долю, життя та волю. Кожна зірочка, стібочок чи квіточка мають певне значення. Тому ми вирішили надати обереги автівкам, які з початку повномасштабної війни працювали на економіку країни, допомагали армії, лікарям, волонтерам та всім українцям,” – коментує голова бізнес-напрямку OnTaxi Денис Покаліцин.