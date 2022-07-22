Всеукраинский сервис заказа такси OnTaxi представил новое брендирование автомобилей.

Совсем скоро автомобили OnTaxi с новой брендировкой появятся на улицах во всех 48 городах присутствия этого сервиса. Машины такси будут украшать орнаменты традиционной украинской вышиванки.

Интересно, что эти узоры имеют скрытое значение – зашифрованное слово Украина!

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“Украинцы всегда верили: вышиванка является оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни, поэтому пытались закодировать в орнаменте счастье, судьбу, жизнь и свободу. Каждая звездочка, стежок или цветочек имеют определенное значение. Поэтому мы решили дать обереги автомобилям, которые с начала полномасштабной войны работали на экономику страны, помогали армии, врачам, волонтерам и всем украинцам», – комментирует глава бизнес-направления OnTaxi Денис Покалицын.