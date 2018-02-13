Розмова про те, чим хороші німецькі автомобілі, не настільки небезпечна, як дискусія на тему: хто краще – "німець" чи "японець". І тим не менше, абстрактно хвалити "німців" ми не будемо – все пізнається в порівнянні.

Чим хороші німецькі автомобілі, на перший погляд, зрозуміло і без дискусій: в очах багатьох вони – сама досконалість. Але люди, які володіли в різний час не тільки “німцями”, а й моделями інших “національностей”, часто мають іншу думку.

Перш за все потрібного домовитися про те, що німецькими ми будемо вважати не тільки споконвіку тамтешні Audi, BMW, Mercedes-Benz Volkswagen і Porsche, але і Opel, який виробляється в Німеччині, і навіть американський Ford, європейський підрозділ якого має зовсім мало спільного з заокеанською материнською компанією (крім загального гаманця звичайно).

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Зазвичай німецький автотомобіль коштує дорожче своего однокласника похоженням з іншої частини земної кулі.

Так, багато моделей німецького автопрому можна віднести до еталонних зразків світової промислової продукції. Вони не самотні на цьому технічному Олімпі, але є одна суттєва відміність... “Німці” технічно досконалі, але досконалість ця за теперішніх часів особливого роду – конструктори прагнули до неї без особливого бажання зниження собівартості. І це відбилося на споживчих якостях німецьких автомобілів – мало хто може заперечити, що такої добротної техніки на ринку більше не існує.

В першу чергу це стосується інтер'єру: продумані дрібниці в оформленні та оснащенні салону поєднуються з їх високоякісним виконанням. Оздоблення не скрипить, всі кнопки натискаються благородно і служать довго, звукоізоляція краще конкурентів…

Огріхи складання нетипові для машин німецьких брендів. Якщо в них і підводить щось, то це речі, спричинені гонитвою за часом: недосконалий софт бортових систем, недоопрацьовані конструктивно складні вузли

Приблизно те ж саме можна сказати і про ходову частину типово німецьких машин, яку наші досвідчені тест-пілоти оцінюють як добре збалансовану. Тобто вона зазвичай непогано поводиться і на швидкісних трасах, і на нерівностях. Нехай підвіска “німців” не завжди налаштована на максимальний комфорт, але навіть в “піджатому” варіанті для хороших доріг і швидкої їзди вона дуже рідко гримить на нерівностях, залишаючись, як кажуть знавці, “щільно збитою”.

В останні років сім-десять багато які з німецьких автомобілів випереджають марки інших національностей за рівнем присутніх на борту технологій. Наприклад, найбільш досконалі – і при тому масові – мотори з безпосереднім уприскуванням, наддувом і ще півдюжиною інновацій сьогодні німецькі. І преселективні коробки-роботи передач теж ніхто не застосовує так масово, як виробники з Німеччини. Найбагатші набори електронних систем безпеки можна зустріти на борту саме німецьких машин.

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Правда, не можна сказати, що вся ця технологічна пишність додала “німцям” надійності, довговічності і ремонтопридатності, скоріше навпаки. Але ми ж говоримо тут про те, чим хороші німецькі автомобілі, а не чим вони погані…

Із запчастинами до “німців” простіше, ніж до східних конкурентів. Хоча б тому, що часто крім “оригіналу” існує відразу кілька альтернативних пропозицій від шанованих європейських виробників автокомпонентів. Вони доступні і за ціною, і фізично, оскільки Німеччина, як і європейські склади виробників, від України відносно недалеко.

Майстри кузовного ремонту кажуть, що німецькі автомобілі в середньому мають більш довговічні кузова, оскільки їхній метал краще захищений від корозії.

Перший у світі автомобіль був німецьким: патент Карла Бенца від 29 січня 1886 р. Вам потрібні інші аргументи?

Ще одна чисто німецька автопромівська чеснота – добре ім'я. Своїми високими якостями німецькі автомобілі відомі давно, вони мали високу репутацію і 60, і 70, і 90 років тому. І на відміну від деяких конкурентів, які заявили про себе на ринку тільки в 1970-і, а то і в 1990-і роки, все німецькі марки вважаються престижними. Більш того, відразу чотири німецьких марки визнані преміальними – Audi, BMW, Mercedes-Benz та Porsche.

Більшість німецьких автомобілів для європейського ринку складається саме у Європі.

На тлі вищесказаного не дивно, що машини німецьких марок менше інших втрачають у ціні при перепродажі. Природно, при покупці “німця” заплатити доведеться теж більше, ніж за багато інших авто.

Залишилося додати, що зібрана нами інформація в тому чи іншому пункті може не торкатися якоїсь певної моделі – дуже вже різноманітні модельні ряди нинішніх автовиробників. І це ще один момент з тих, чим хороші німецькі автомобілі: нам, споживачам, завжди є з чого вибрати.

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