Американське законодавство, на відміну від українського, дозволяє громадянам мати коротко ствольну та навіть автоматичну вогнепальну зброю. Багато хто з автомобілістів возить її в багажнику та іноді забувають забрати перед відправкою авто в Україну.

На автохабі в Одесі прикордонники знову обеззброїли “американця”. Знайшли автоматичну гвинтівку, магазини та 8 набоїв різного калібру. Зброю виявили за допомогою службового собаки Держприкордонслужби в багажнику “Форда”, який прибув зі США.

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Державна прикордонна служба України повідомляє що це вже далеко не перший випадок, коли забудькуваті американці продають своїх залізних коней “озброєними”. Лише цього року прикордонники Одеського загону виявили у вживаних автомобілях, які прибули в Україну після придбання на американських аукціонах, 25 одиниць зброї та 2415 боєприпасів.

Усі офіційно дозволені в США та заборонені в Україні види зброї вилучені та встановленим порядком передані митниці.