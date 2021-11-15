Американское законодательство, в отличие от украинского, позволяет гражданам иметь короткоствольное и даже автоматическое огнестрельное оружие. Многие из автомобилистов возят его в багажнике и иногда забывают забрать перед отправкой авто в Украину.

На автохабе в Одессе пограничники снова обезоружили "американца". Нашли автоматическую винтовку, магазины и 8 патронов различного калибра. Оружие обнаружили с помощью служебной собаки Госпогранслужбы в багажнике “Форда”, прибывшего из США.

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Государственная пограничная служба Украины сообщает, что это уже далеко не первый случай, когда забывчивые американцы продают своих железных коней “вооруженными”. Только в этом году пограничники Одесского отряда обнаружили в бывших в употреблении автомобилях, которые прибыли в Украину после приобретения на американских аукционах, 25 единиц оружия и 2415 боеприпасов.

Все официально разрешенные в США и запрещенные в Украине виды оружия изъяты и в установленном порядке переданы таможне.