Залежно від вартості автомобіля, який експортується, декларацію можна подавати усно, в електронному вигляді або прямо на контрольно-пропускному пункті.

Митні формальності, пов'язані з вивезенням автомобілів фізичними особами в Україну, мають бути виконані до прибуття на кордон. Їх можна вирішити на 30 внутрішніх відділеннях митниці на території всієї Словацької Республіки, повідомляє Фінансове управління Словацької Республіки.

Перелік відділень доступний на порталі Фінансового управління.

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Під час експорту в Україну легкових автомобілів на транзитних номерах, необхідно подавати митну декларацію (МД).

Якщо вага нетто транспортного засобу становить до 1000 кг або вартість транспортного засобу не перевищує вартість 1000 євро, МД можна подати усно безпосередньо в пункті пропуску. В іншому випадку допускається лише електронна МД. Наразі громадяни України не можуть виступати в електронній МД як декларант (експортер) при вивезенні транспортного засобу. У цьому випадку електронна МД може подаватися продавцем від їх імені, або вони можуть зв’язатися з будь-якою транспортно-експедиторською організацією, яка на основі їх доручення буде виступати в електронній МД у якості експортера, і подасть цю декларацію від їхнього імені.

З метою уникнення ускладнень безпосередньо в пункті пропуску Фінансове управління рекомендує виконати митні формальності до прибуття на кордон. Електронну МД можна подати у внутрішньому відділенні митниці будь-якої держави-члена ЄС, включаючи Словаччину.

Крім подання електронної митної декларації, необхідно мати в наявності сам транспортний засіб для здійснення митного контролю. У разі, якщо вартість транспортного засобу не перевищує 3 000,00 євро, електронну МД також можна подати безпосередньо у відділення митниці в пункті пропуску.

У випадку, якщо експортер не подає електронну МД у внутрішньому відділенні митниці, можна подати попередню МД на вивезення безпосередньо в пункті пропуску, але за тих самих умов, тобто на особу експортера та способом подання, як і для електронної МД.

Більше інформації можна знайти на portáli finančnej správy (веб-сайт Фінансового управління).