В зависимости от стоимости экспортируемого автомобиля декларацию можно подавать устно, в электронном виде или прямо на контрольно-пропускном пункте.

Таможенные формальности, связанные с вывозом автомобилей физическими лицами в Украину, должны быть выполнены до прибытия на границу. Их можно решить в 30 внутренних отделениях таможни на территории всей Словацкой Республики, сообщает Финансовое управление Словацкой Республики.

Список отделений доступен на портале Финансового управления .

Также в тему Через какие пункты пропуска можно ввозить в Украину автомобили.

При экспорте в Украину легковых автомобилей на транзитных номерах необходимо подавать таможенную декларацию (ТД).

Если вес нетто транспортного средства составляет до 1000 кг или стоимость транспортного средства не превышает 1000 евро, ТД можно подать устно непосредственно в пункте пропуска. В противном случае допускается только электронная ТД. Пока граждане Украины не могут выступать в электронной ТД как декларант (экспортер) при вывозе транспортного средства. В этом случае электронная ТД может подаваться продавцом от их имени или они могут связаться с любой транспортно-экспедиторской организацией, которая на основе их поручения будет выступать в электронной ТД в качестве экспортера, и подаст эту декларацию от их имени.

Во избежание осложнений непосредственно в пункте пропуска Финансовое управление рекомендует выполнить таможенные формальности до прибытия на границу. Электронную ТД можно представить во внутреннем отделении таможни любого государства-члена ЕС, включая Словакию.

Кроме представления электронной таможенной декларации, необходимо иметь в наличии само транспортное средство для осуществления таможенного контроля. В случае, если стоимость транспортного средства не превышает 3 000,00 евро, электронную ТД можно подать непосредственно в отделение таможни в пункте пропуска.

В случае, если экспортер не представляет электронную ТД во внутреннем отделении таможни, можно подать предыдущую ТД на вывоз непосредственно в пункте пропуска, но при тех же условиях, то есть на лицо экспортера и способом представления, как и для электронной ТД.