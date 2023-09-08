Автомобілі збирають надто багато даних про користувачів. Більшість марок передають інформацію державним установам, третім особам або навіть продають.

Машини дізнаються про своїх власників більше, ніж потрібно, показало дослідження. Його провела некомерційна організація Mozilla Foundation, представивши доповідь "Конфіденційність не включена" (Privacy Not Included, PNI).

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У ньому розглянуто 25 великих автовиробників, машини яких, як виявилося, збирають дуже багато різної інформації про користувачів — більше, ніж смартфон або «розумний» будинок. І багато хто з них не піклується про конфіденційність.

Як з'ясувала Mozilla, 84 відсотки автовиробників передають дані третім особам або зовсім продають. Ще 56 відсотків компаній готові надати дані державним органам навіть за «неформальними запитами». Вплинути на це власники автомобілів у 92 відсотках випадків не можуть.

Багато виробників запевняють, що інформація, що збирається, служить цілям поліпшення якості та підвищення безпеки. Однак машини збирають і передають і інші дані — медичні, генетичні, про маршрути та пісні, про фінанси, імміграційний статус і навіть інтимне життя.

Антилідерами з точки зору збору та зберігання даних стали Tesla, Nissan та Hyundai, а найбільш надійними – Renault, Dacia та BMW. За словами директора програми PNI Джена Калтрідера, нові машини - "страхіття на колесах", який може поширити особисту інформацію без відома користувача. Уявлення про автомобіль як про особистий простір помилкове, додав він.