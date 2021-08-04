Розпочалась електронна взаємодія державної виконавчої служби з патрульною поліцією.

Мін`юст та Міністерство внутрішніх справ України першими серед державних органів починали надсилати для примусового виконання виконавчі документи, які видані у формі електронного документа.

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На даному етапі це стосується правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих автоматично.

Для реалізації цієї взаємодії були об’єднані автоматизовані та інформаційні системи фіксації порушень ПДР, сплати штрафів онлайн за допомогою мобільного додатку «ДІЯ», направлення до органів ДВС електронного виконавчого документу (постанови) на базі системи АСВП (Автоматизованої системи виконавчого провадження). При цьому виконавчі документи в електронній формі відповідають усім вимогам Закону “Про виконавче провадження”.

Таким чином, Мін‘юст переходить від паперового до електронного документообігу і в сфері примусового виконання рішень. Те, що раніше потребувало чималих матеріальних та людських ресурсів, зараз скоротилося до кількох кліків на планшеті.

Позитивним наслідком впровадження цих змін є інформування громадян про стан виконавчого провадження через існуючі онлайн-сервіси (bdr.mvs.gov.ua, портал “ДІЯ”, електронний кабінет водія), що спростить процедуру сплати штрафу та закриття виконавчого провадження.