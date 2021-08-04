Началось электронное взаимодействие государственной исполнительной службы с патрульной полицией.

Минюст и Министерство внутренних дел Украины первыми среди государственных органов начинали посылать для принудительного исполнения исполнительные документы, выданные в форме электронного документа.

Читайте также: Исполнительная служба получила право взимать штрафы, зафиксированные камерами

На данном этапе это касается правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных автоматически.

Для реализации этого взаимодействия были объединены автоматизированные и информационные системы фиксации нарушений ПДД, уплаты штрафов онлайн с помощью мобильного приложения "Дия", направления в органы ГИС электронного исполнительного документа (постановления) на базе системы АСИП (Автоматизированной системы исполнительного производства). При этом исполнительные документы в электронной форме соответствуют всем требованиям Закона "Об исполнительном производстве".

Таким образом, Минюст переходит от бумажного к электронному документообороту и в сфере принудительного исполнения решений. То, что раньше требовало немалых материальных и человеческих ресурсов, сейчас сократилось до нескольких кликов на планшете.

Положительным следствием внедрения этих изменений является информирование граждан о состоянии исполнительного производства через существующие онлайн-сервисы (bdr.mvs.gov.ua портал "Дия", электронный кабинет водителя), что упростит процедуру уплаты штрафа и закрытия исполнительного производства.