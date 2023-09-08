Автомобили собирают слишком много данных о пользователях. Большинство марок передают информацию государственным учреждениям, третьим лицам или даже продают.

Машины узнают о хозяевах больше, чем нужно, показало исследование. Его провела некоммерческая организация Mozilla Foundation, представив доклад "Конфиденциальность не включена" (Privacy Not Included, PNI).

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В нем рассмотрено 25 крупных автопроизводителей, машины которых, как оказалось, собирают очень много разной информации о пользователях – больше, чем смартфон или «умный» дом. И многие из них не заботятся о конфиденциальности.

Как выяснила Mozilla, 84 процента автопроизводителей передают данные третьим лицам или совсем продают. Еще 56 процентов компаний готовы предоставить данные государственным органам даже по «неформальным запросам». Повлиять на это владельцы автомобилей в 92 процентах случаев не могут.

Многие производители уверяют, что собираемая информация служит целям улучшения качества и повышения безопасности. Однако машины собирают и передают и другие данные — медицинские, генетические, о маршрутах и песнях, о финансах, иммиграционном статусе и даже интимной жизни.

Антилидерами с точки зрения сбора и хранения данных стали Tesla, Nissan и Hyundai, наиболее надежными – Renault, Dacia и BMW. По словам директора программы PNI Джена Калтридера, новые машины – "кошмар на колесах", который может распространить личную информацию без ведома пользователя. Представление об автомобиле как о личном пространстве ошибочно, добавил он.