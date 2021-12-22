На початку тижня пальне дешевшало у гуртових закупках, тепер настала черга роздрібних мереж АЗС.

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 21 по 22 грудня знизили вартість бензинів і ДП у межах 20-50 коп./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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На станціях мережі Chipo бензини здешевшали на 36 коп./л: бензин А-92 – до 29,06 грн/л, бензин А-95 – до 29,76 грн/л. Ціна ДП опустилася на 47 коп./л, до 28,56 грн/л.

У мережі Marshal ціни на всі види палива знизилися на 30 коп./л: бензин марки А-92 здешевшав до 28,50 грн/л, А-95 – до 29,50 грн/л, ДП – до 28,10 грн/л. Мережа Mango знизила ціни на бензин на 20 коп./л. "Укр-Петроль", Motto й "БРСМ" також відкоригували ціни на пальне.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 21 по 22 грудня, грн/л: