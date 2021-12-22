В начале недели топливо дешевело в оптовых закупках, теперь настала очередь розничных сетей АЗС.

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 22 декабря снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 20-50 коп./ л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях сети Chipo бензины подешевели на 36 коп./л: бензин А-92 – до 29,06 грн/л, бензин А-95 – до 29,76 грн/л. Цена ДТ опустилась на 47 коп./л – до 28,56 грн/л.

В сети Marshal цены на все виды топлива снизились на 30 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 28,50 грн/л, А-95 – до 29,50 грн/л, ДТ – до 28,10 грн/л. Сеть Mango снизила цены на бензин на 20 коп./ л. "Укр-Петроль", Motto и "БРСМ" также откорректировали цены на топливо.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 22 декабря, грн/л: