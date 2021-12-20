Избыточные запасы и сезонное снижение потребления давят на топливные цены, которые могут продолжить снижение из-за ожидаемых холодов.

Мелкооптовые партии дизельного топлива подешевели за прошедшую неделю на 62 коп./л (-2,41%), бензины – на 21 коп./л (-0,76%), информирует Консалтинговая группа "А-95".

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На внешних рынках наблюдалась высокая волатильность, но в итоге котировки нефти не изменились, оставшись на отметке $74/барр. И хоть спрос на нефтепродукты в мире находится на рекордно высоком уровне, опасения по поводу волны паники вокруг "Омикрона" тоже дают о себе знать.

Оптовый рынок Украины выбрал тренд на снижение. По словам трейдеров, это вызвано, во-первых, высокими запасами, во-вторых, заметным снижением спроса, которое началось в начале декабря. Наличие избыточного ресурса привело к появлению в продаже крупнооптовых партий дизтоплива, чего рынок не видел с сентября.

"При стабильности на внешних рынках основной фокус на внутренних проблемах, а тут мы вошли в период низкого спроса, который заставляет снижать ценники, чтобы не остаться с большим запасом на период затяжных праздников", – комментирует один из участников рынка.

Также рынок внимательно следит за развитием событий вокруг нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс". Трейдеры опасаются, что запуск трубы и чрезмерные объемы продукта могут вернуть то время, когда оптовая торговля была неприбыльной.