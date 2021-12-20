Надлишкові запаси й сезонне зниження споживання тиснуть на паливні ціни, які можуть продовжити зниження через очікувані холоди.

Дрібногуртові партії дизельного пального здешевшали за минулий тиждень на 62 коп./л (-2,41%), бензини – на 21 коп./л (-0,76%), інформує Консалтингова група "А-95".

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На зовнішніх ринках спостерігалася висока волатильність, але в результаті котирування нафти не змінилися, залишившись на позначці $74/бар.. І хоч попит на нафтопродукти у світі перебуває на рекордно високому рівні, побоювання з приводу хвилі паніки навколо "омікрону" також дають себе знати.

Гуртовий ринок України обрав тренд на зниження. За словами трейдерів, це викликано, по-перше, високими запасами, по-друге, помітним зниженням попиту, що розпочалося на початку грудня. Наявність надлишкового ресурсу призвела до появи у продажу великогуртових партій дизпального, чого ринок не бачив з вересня.

"При стабільності на зовнішніх ринках основний фокус на внутрішніх проблемах, а тут ми увійшли в період низького попиту, який змушує знижувати цінники, щоб не залишитися з великим запасом на період затяжних свят", – коментує один із учасників ринку.

Також ринок уважно стежить за розвитком подій навколо нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс". Трейдери побоюються, що запуск труби й надмірні обсяги продукту можуть повернути той час, коли гуртова торгівля була неприбутковою.