Державний монополіст з залізничних перевезень не може впоратись з виниклим попитом на постачання пального. Через це ціни у дрібному гурті вже значно зросли, а значить зростуть і на АЗС.

За минулий тиждень ціни на дрібногуртові партії дизельного палива в середньому зросли на 1,31 грн/л (+5,49%), бензинів – на 8-11 коп./л, або на 0,35%. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" за підсумками оперативного цінового моніторингу.

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У Коростені сьогодні ДП за 25,00 грн/л і 24,90 грн/л продавали UPG і "Фактор" відповідно. Ці ціни на 1,7 грн/л перевищують номінальну вартість ресурсу тижнем раніше. На Новограді мозирський продукт з минулої п'ятниці додав 1,60-1,85 грн/л, до 25,15-25,40 грн/л.

У столичному регіоні за тиждень прайси злетіли в середньому на 1,50 грн/л. Пропозиції сьогодні були в широкому діапазоні, від 25,00 до 25,70 грн/л. За 24,50 грн/л зранку можна було купити литовський ресурс у "Гранд-Петрол".

Прайси в Рівненській області за три дні зросли найменше – на 1,30 грн/л, а основні пропозиції ОККО і WOG були в діапазоні 25,05-25,15 грн/л.

На півдні проблем із ресурсом не спостерігається, ціни тут виявилися найбільш конкурентними на ринку, що, за словами трейдерів, призвело до утворення черг із бензовозів з усіх куточків України.

У Миколаєві сьогодні основні операції проходили в діапазоні 24,50-24,65 грн/л, додавши за тиждень у середньому 1 грн/л. Нижче ринку торгувала "Фідея" і "Решотка" – за 23,85 грн/л і 24,30 грн/л відповідно.

Спостерігається зростання і на ринку Одеської області. Так, за тиждень у "Південному" грецький дизель "Анвітрейда" здорожчав на 1,05 грн/л, до 24,55 грн/л. На 93 коп./л виросла ціна на турецький дизель "Укртатнафти" (до 24,64 грн/л).

У Херсоні пропозиції індійського дизеля здорожчали на 1,20-1,40 грн/л, до 24,90 грн/л. При цьому "Кворум-Нафта" торгувала за 24,50 грн/л.

На Кременчуцькому заводі прайси за тиждень виросли на 69 коп./л, до 24,65 грн/л, а у його контрагентів нечисленні пропозиції були дорожчими – за 25,00-25,10 грн/л (+1,05-1,40 грн/л за тиждень).

За словами учасників ринку, основною причиною зростання цін стали помітні затримки залізничних цистерн на вузлових станціях "Укрзалізниці", які й спровокували локальні дефіцити дизельного палива.

"Через неповернення порожніх вагонів "Укрзалізницею" назад на Волгоградський НПЗ ще з минулого тижня на сході країни спостерігаються перебої з постачаннями лукойлівського ресурсу, тоді як уже цього тижня проблеми відчули в Коростені з білоруським ресурсом", – розповідає один із трейдерів.

За його словами, якнайшвидша нормалізація цін і постачання ринку передовсім залежатиме від змоги залізниці впоратися з виниклою проблемою.