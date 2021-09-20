Государственный монополист по железнодорожным перевозкам не может справиться с возникшим спросом на поставку горючего. Из-за этого цены в мелком опте уже значительно выросли, а значит вырастут и на АЗС.

За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 1,31 грн/л (+5,49%), бензинов – на 8-11 коп./л, или на 0,35%. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам оперативного ценового мониторинга.

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В Коростене сегодня ДТ по 25,00 грн/л и 24,90 грн/л продавали UPG и "Фактор" соответственно. Эти цены на 1,7 грн/л превышают номинальную стоимость ресурса неделей ранее. На Новограде мозырский продукт с прошлой пятницы добавил 1,60-1,85 грн/л, до 25,15-25,40 грн/л.

В столичном регионе за неделю прайсы взлетели в среднем на 1,50 грн/л. Предложения сегодня были в широком диапазоне, от 25,00 до 25,70 грн/л. За 24,50 грн/л утром можно было купить литовский ресурс в "Гранд-Петрол".

Прайсы в Ровненской области за три дня выросли меньше – на 1,30 грн/л, а основные предложения ОККО и WOG были в диапазоне 25,05-25,15 грн/л.

На юге проблем с ресурсом не наблюдается, цены здесь оказались наиболее конкурентными на рынке, что, по словам трейдеров, привело к образованию очередей из бензовозов со всех уголков Украины.

В Николаеве сегодня основные сделки проходили в диапазоне 24,50-24,65 грн/л, добавив за неделю в среднем 1 грн/л. Ниже рынка торговала "Фидея" и "Решетка" – за 23,85 грн/л и 24,30 грн/л соответственно.

Наблюдается рост и на рынке Одесской области. Так, за неделю в "Южном" греческий дизель "Анвитрейда" подорожал на 1,05 грн/л, до 24,55 грн/л. На 93 коп./л выросла цена на турецкий дизель "Укртатнафты" (до 24,64 грн/л).

В Херсоне предложения индийского дизеля подорожали на 1,20-1,40 грн/л, до 24,90 грн/л. При этом "Кворум-Нафта" торговала с 24,50 грн/л.

На Кременчугском заводе прайсы за неделю выросли на 69 коп./л, до 24,65 грн/л, а у его контрагентов немногочисленные предложения были дороже – по 25,00-25,10 грн/л (+1,05-1,40 грн/л в неделю).

По словам участников рынка, основной причиной роста цен стали заметны задержки железнодорожных цистерн на узловых станциях "Укрзализныци", которые и спровоцировали локальные дефициты дизельного топлива.

"Из-за невозврата пустых вагонов "Укрзализныцей" обратно на Волгоградский НПЗ еще с прошлой недели на востоке страны наблюдаются перебои с поставками лукойловского ресурса, тогда как уже на этой неделе проблемы ощутили в Коростене с белорусским ресурсом", – рассказывает один из трейдеров.

По его словам, скорейшая нормализация цен и снабжения рынка прежде зависеть от возможности железной дороги справиться с возникшей проблемой.