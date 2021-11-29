Ціна на дизельне пальне у гуртових закупках знизилась на 1,25 грн/л. Прайс на бензини також зменшується.

За підсумками минулого тижня ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому знизилися на 1,26 грн/л (-4,37%), а бензини здешевшали на 68 коп./л (-2,33%). Про це повідомили у Консалтинговій групі “А-95” за підсумками оперативного цінового моніторингу.

Читайте також: Держрегулювання цін на пальне: бензин по 32,15 грн за літр

Уже з початку тижня ціни у дрібному гурті розпочали тренд на зниження, яке тривало весь тиждень. При цьому котирування нафти були стабільними на рівні $77/бар., але під вечір п'ятниці, 26 листопада, обрушилися до $75,5/бар.

Кількість пропозицій на ринку помітно збільшилася, ціни почали сипатися, щойно трейдери зрозуміли, куди рухатиметься ринок. За словами трейдерів, упевненості ринку додали такі внутрішні новини:

БНК докладає всіх зусиль, щоб максимально виконати листопадові відвантаження українським контрагентам;

22 листопада всі виробничі установки Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») вийшли на звичайний технологічний режим. З вівторка завод відновив реалізацію бензинів у великому й дрібному гурті, а пропозиції щодо ДП очікуються з початку нового тижня.

Динаміка цін у дрібному гурті, грн/л: