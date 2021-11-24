Міністерство економіки України 23 листопада оприлюднило середню вартість бензинів і дизпального, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 32,15 грн/літр, на “звичайне” дизпальне – 30,83 грн/л.

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Порівняно з другою декадою листопада, середня ціна на бензин знизилася на 1,03 грн/л, на дизельне пальне — на 72 коп./л.

Як повідомлялось, 14 травня 2021 р. уряд ухвалив постанову, якою з 15 травня було запроваджено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, було прийнято зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р.. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлено граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) й бензину (не вище 5 грн/літр).