Министерство экономики Украины 23 ноября обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива, на основании которых вычисляется предельная цена реализации топлива на АЗС.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,15 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 30,83 грн/л.

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По сравнению со второй декадой ноября средняя цена на бензин снизилась на 1,03 грн/л, на дизельное топливо – на 72 коп./л.

Как сообщалось, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, согласно которому с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного горючего (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).