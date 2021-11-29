Цена на дизельное топливо в оптовых закупках снизилась на 1,25 грн/л. Прайс на бензины также уменьшается.

По итогам прошлой недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 1,26 грн/л (-4,37%), а бензины подешевели на 68 коп./ л (-2,33%). Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95” по итогам оперативного ценового мониторинга.

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Уже с начала недели цены в мелкой группе начали тренд на снижение, которое длилось всю неделю. При этом котировки нефти были стабильными на уровне $77/барр., но под вечер пятницы, 26 ноября, обрушились до $75,5/барр.

Количество предложений на рынке заметно увеличилось, цены начали сыпаться, как только трейдеры поняли, куда будет двигаться рынок. По словам трейдеров, уверенности рынку добавили такие внутренние новости:

БНК прилагает все усилия, чтобы максимально выполнить ноябрьские отгрузки украинским контрагентам;

22 ноября все производственные установки Кременчугского НПЗ (ПАО «Укртатнафта») вышли на обычный технологический режим. Со вторника завод возобновил реализацию бензинов в крупном и мелком опте, а предложения по ГП ожидаются с начала новой недели.

Динамика цен в мелкой группе, грн / л: