Держрегулювання цін та ситуація на глобальному ринку енергоносіїв сприяють зростанню вартості пального в українських мережах АЗС.

Роздрібні мережі АЗС, які працюють в економ- та середньому сегментах, у період з 27 по 28 жовтня підвищили вартість палива в межах 0,1-1 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, на станціях "Кворум" усі види палива подорожчали на 60 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,85 грн/л, А-92 — до 30,55 грн/л, на ДП — до 30,45 грн/л. У мережі "Авантаж 7" на 50 коп./л зросли ціни на бензин: А-95 подорожчав до 30,45 грн/л, А-92 - до 29,45 грн/л. Такі мережі як KLO, "БРСМ-Нафта", "Татнафта-АЗС-Україна", Mango та Motto підвищили ціни в межах 0,1-1 грн/л.

Нагадаємо, Міністерство економіки України 22 жовтня оприлюднило середню вартість бензинів та дизпалива на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС. Таким чином, з урахуванням торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,2 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 32,07 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 27 по 28 жовтня, грн/л: