Госрегулирование цен и ситуация на глобальном рынке энергоносителей способствуют росту стоимости горючего в украинских сетях АЗС.

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 27 по 28 октября повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях "Кворум" все виды топлива подорожали на 60 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,85 грн/л, А-92 – до 30,55 грн/л, на ДТ – до 30,45 грн/л. В сети "Авантаж 7" на 50 коп./л выросли цены на бензин: А-95 подорожал до 30,45 грн/л, А-92 – до 29,45 грн/л. Такие сети как KLO, "БРСМ-Нефть", "Татнефть-АЗС-Украина", Mango и Motto повысили цены в пределах 0,1-1 грн/л.

Напомним, Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которых исчисляется предельная цена реализации топлива на АЗС. Таким образом, с учетом торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 32,07 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 по 28 октября, грн/л: