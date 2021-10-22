Минэкономики опубликовало новые цены на топливо. Бензин будет стоить 33,2 грн за литр. Дизельное топливо – 32,07 грн/л.

Министерство экономики Украины 22 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов объемом 28,20 грн/л и дт – 25,07 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

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Таким образом, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на “обычный” бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на “обычное” дизтопливо – 32,07 грн/л.

По сравнению со второй декадой октября, средняя цена на бензин выросла на 0,72 грн/л, на дизельное топливо – на 0,63 грн/л.