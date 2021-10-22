Мінекономіки опублікувало нові ціни на пальне. Бензин буде коштувати 33,2 грн за літр. Дизельне пальне – 32,07 грн/л

Міністерство економіки України 22 жовтня оприлюднило середню вартість бензинів обсягом 28,20 грн/л і дизпального – 25,07 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС.

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Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,2 грн/літр, на “звичайне” дизпальне – 32,07 грн/л.

Порівняно з другою декадою жовтня середня ціна на бензин зросла на 0,72 грн/л, на дизельне пальне – на 0,63 грн/л.