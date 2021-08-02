Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, минулого тижня підвищили вартість бензинів і ДП у межах 10-90 коп./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, всі бензини на станціях ZOG, “Олас”, Marshal здорожчали на 50 коп./л, при цьому ДП на них додало 10-50 коп./л. На станціях KLO бензини здорожчали на 10 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 30,89 грн/л, А-95 – до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л ціну бензинів і ДП підвищила мережа Prime. На 48-90 коп./л виросла ціна бензинів і ДП у мережі “Татнафта-АЗС-Україна”.

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У мережі “БРСМ-Нафта” ціни на дизельне паливо зросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. Тоді як на Motto всі види палива здорожчали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 здорожчав до 28,11 грн/л, А-95 – до 29,19 грн/л, ДП – до 27,40 грн/л.

Крім того, пальне здорожчало в таких мережах як SUNOIL, “Укргазвидобування”, “Кворум” та ін.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 23 по 30 липня: