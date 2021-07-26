За минулі вихідні середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 6 коп./л, до 16,72 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На АЗС AMIC і Shell вартість автогазу виросла в середньому на 20 коп./л і 46 коп./л, до 16,53 грн/л і 16,87 грн/л відповідно. Продукт на станціях "Автотранс" здорожчав на 20 коп./л, до 16,98 грн/л.

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СВГ на станціях операторів BVS і Prime здорожчав у середньому на 30 і 40 коп./л, до 16,49 до грн/л і 16,40 грн/л відповідно. У мережі "Авантаж 7" ціна виросла на 13 коп./л – до 15,98 грн/л.

Такі мережі як Chipo, "Овіс", "Катрал", Mango, "Олас" і Motto підняли ціни в межах на 10-35 коп./л (див. табл.).

Відзначимо, середня ціна ресурсу обсягом 16,72 грн/л рекордна для України за всю історію спостереження. Загалом із початку липня ціни зросли на 1,35 грн/л, або 9%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали на 4 580 грн/т, до 28 200 грн/т.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 23 по 26 липня, грн/л: