За минувшие выходные средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС повысилась на 6 коп./л, до 16,72 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС AMIC и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./ л и 46 коп./л, до 16,53 грн/л и 16,87 грн/л соответственно. Продукт на станциях "Автотранс" подорожал на 20 коп./л, до 16,98 грн/л.

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СВГ на станциях операторов BVS и Prime подорожал в среднем на 30 и 40 коп./л до 16,49 грн/л и 16,40 грн/л соответственно. В сети "Авантаж 7" цена выросла на 13 коп./ л – до 15,98 грн / л.

Такие сети как Chipo, "Овис", "Катрал", Mango, "Олас" и Motto подняли цены в пределах на 10-35 коп./ л (см. табл.).

Отметим, средняя цена ресурса объемом 16,72 грн/л рекордна для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,35 грн/л, или 9%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 580 грн/т, до 28 200 грн/т.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 23 по 26 июля, грн/л: