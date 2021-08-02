Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, на прошлой неделе повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-90 коп/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все бензины на станциях ZOG, "Олас", Marshal подорожали на 50 коп/л, а ДТ на 10-50 коп/л. На станциях KLO бензины подорожали на 10 коп/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,89 грн/л, А-95 – до 21,29 грн/л. На 30-60 коп/л цену бензинов и ДТ повысила сеть Prime. На 48-90 коп/л выросла цена бензинов и ДТ в сети "Татнефть-АЗС-Украина".

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В сети "БРСМ-Нафта" цены на дизельное топливо выросли на 56 коп/л, до 27,20 грн/л. Тогда как на Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп/л: бензин марки А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 – до 29,19 грн/л, ДТ – до 27,40 грн/л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как SUNOIL, "Укргаздобыча", "Кворум" и др.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 по 30 июля: