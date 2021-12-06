В Україні знизились роздрібні ціни на автомобільне пальне. Найбільше подешевшав бензин А-95, найменше – дизельне пальне.

Середня ціна по країні бензину А-95 за вихідні (3-6 грудня) знизилася на 52 коп./л і становить 30,35 грн/л, бензин А-92 здешевшав на 51 коп./л — до 29,58 грн/л л, а дизельне пальне скинуло 49 коп./л (до 29,61 грн/л). Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Читайте також: Автомобільне пальне почало дешевшати у гуртових закупках

Зокрема, полтавська мережа BVS знизила ціну на дизельне пальне на 50 коп./л, до 29,89 грн/л. "П'ятірка" й "двійка" на станціях цієї мережі здешевшали на 1,49 грн/л, до 30,49 і 29,89 грн/л відповідно."Авантаж 7" знизив вартість усіх видів палива на 1 грн/л.

"Автопорт" на 1,3-1,4 грн/л знизив ціни на бензини й на 0,6 грн/л – на дизельне пальне. У мережі Prime на 30 коп./л здешевшали бензини: А-95 – до 31,70 грн/л, А-92 – до 30,70 грн/л. У таких мережах як "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", Marshal, Mango й Motto пальне здешевшало в межах 0,3-1,4 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 3 по 6 грудня, грн/л: