В Украине снизились розничные цены на автомобильное топливо. Больше всего подешевел бензин А-95, меньше всего – дизельное топливо.

Средняя цена по стране бензина А-95 за выходные (3–6 декабря) снизилась на 52 коп./л и составляет 30,35 грн/л, бензин А-92 подешевел на 51 коп./л – до 29,58 грн/л, а дизельное топливо скинуло 49 коп./л (до 29,61 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Автомобильное топливо начало дешеветь в оптовых закупках

В частности, Полтавская сеть BVS снизила цену на дизельное топливо на 50 коп./л – до 29,89 грн/л. "Пятерка" и "двойка" на станциях этой сети подешевели на 1,49 грн/л, до 30,49 и 29,89 грн/л соответственно. "Авантаж 7" снизил стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

"Автопорт" на 1,3–1,4 грн/л снизил цены на бензины и на 0,6 грн/л – на дизельное топливо. В сети Prime на 30 коп./л подешевели бензины: А-95 – до 31,70 грн/л, А-92 – до 30,70 грн/л. В таких сетях как "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", Marshal, Mango и Motto топливо подешевело в пределах 0,3-1,4 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 6 декабря, грн/л: