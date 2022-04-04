Відкрилася дорога з Києва до Чернігова, рух автівок можливий в обидва боки.

У понеділок, 4 квітня, з 10 ранку відновилося автомобільне сполучення з Чернігова до Києва. Проїзд можливий трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Про це повідомляє Чернігівська обласна державна адміністрація.

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Там вказують, що рух здійснюватиметься в обидва боки. Українців попереджають про можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі.

“Обмеження до 5 тонн. Вантажі більшої ваги просто не пропустять”, — сказано у повідомленні.

У Чернігівській ОДА закликають утриматися в перші дні від масових поїздок, бо це завадить доставленню в місто очікуваної допомоги та важливих вантажів.