Открылась дорога из Киева в Чернигов, движение автомобилей возможно в обе стороны.

В понедельник, 4 апреля, с 10 утра возобновилось автомобильное сообщение из Чернигова в Киев. Проезд возможен по трассе на Гончаровское (или старый киевский путь). Об этом сообщает Черниговская облгосадминистрация.

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Там указывают, что движение будет совершаться в обе стороны. Украинцев предупреждают о возможных задержках с движением, местами придется ждать в очереди.

“Ограничение до 5 тонн. Грузы большего веса просто не пропустят”, – говорится в сообщении.

В Черниговской ОГА призывают воздержаться в первые дни от массовых поездок, так как это помешает доставлению в город ожидаемой помощи и важных грузов.