Мастера из Черновцов самостоятельно сделали кабриолет из обычного седана.

По документам это обычный Opel Omega 1995 года выпуска с атмосферным мотором V6 на 2.5 литра, классическим автоматом и задним приводом.

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Однако местные энтузиасты превратили его в кабриолет – срезали верхушку, заварили заднюю дверь и приделали механизм сложной тентовой крыши.

Салон автомобиля также изменился. Передняя панель установлена от "свежего" Opel Omega последних лет выпуска. Также в кабриолете установлены другие передние сиденья.

За уникальный кабриолет, сделанный в единственном экземпляре продавцы простят 15 тысяч $. "Эксклюзив. Второй такой “омеги” в кузове кабриолет нет. Электрокрыша, электростекла, рабочий кондиционер, электросиденья с подогревом. Все в идеальном состоянии", – говорится в объявлении.