В Киеве на парковке засветился роскошный Ferrari. Он выглядит потрясающе и способен разогнаться до 340 км в час.

На одной из парковок Киева заметили шикарный Ferrari F12 Berlinetta, который даже не новым стоит около 270 тысяч долларов.

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Суперкар ярко-красного цвета стоял на парковке, выделяясь на фоне других машин. Соответствующее фото опубликовано в Instagram vehicles.exclusive.

Ferrari привлекает не только дизайном, но и характеристиками – под его капотом установлен честный атмосферный 12-цилиндровый 6,3-литровый двигатель с прямым впрыском, развивающий мощность 740 л. с. и 690 Hm тяги. В паре с роботизированной трансмиссией он позволяет автомобилю разгоняться до 100 км за 3,1 секунды. Отметки в 200 км/ч авто достигает всего 8,5 секунд. Его максимальная скорость – 340 км / ч.